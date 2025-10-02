Житель Удмуртии получил тюремный срок за смерть сожительницы

В Алнашском районе Удмуртии осудили 52-летнего мужчину за умышленное причинение вреда здоровью, что привело к смерти человека по неосторожности. Об этом Izhlife сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в деревне Чемошур-Куюк. В ходе конфликта, вспыхнувшего из-за того, что женщина злоупотребляла алкоголем, подсудимый нанес лежащей на полу женщине удары ногой по телу и конечностям. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам и шести месяцам в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.