Житель Удмуртии получил год колонии за пьяную езду на мопеде

Суд в Можгинском районе Удмуртии вынес приговор 37-летнему местному жителю, который разъезжал по улицам в состоянии опьянения. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Установлено, что нетрезвый мужчина катался по селу Алнаши за рулем мопеда. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
Водителю назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение двух лет.
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