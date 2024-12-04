Житель Удмуртии получил год колонии за пьяную езду на мопеде

Суд в Можгинском районе Удмуртии вынес приговор 37-летнему местному жителю, который разъезжал по улицам в состоянии опьянения. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что нетрезвый мужчина катался по селу Алнаши за рулем мопеда. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Водителю назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение двух лет.