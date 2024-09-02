Житель Удмуртии планировал сбыть крупную партию наркотиков и получил 9 лет колонии

Глазовский районный суд вынес приговор жителю Удмуртии, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Согласно данным ведомства, у фигуранта обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Наркотики были заранее расфасованы и подготовлены к дальнейшей продаже.

Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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