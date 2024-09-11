Житель Удмуртии ограбил дом знакомого на 115 тысяч рублей

В Удмуртии правоохранители задержали 20-летнего неработающего мужчину, который ограбил дом своего знакомого. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

По информации ведомства, хозяин отправился в армию и попросил знакомого присмотреть за домом. Тот в течение двух месяцев вынес телевизор, бензотриммер, мотокультиватор, бензопилу и другую технику. Все эти вещи он отвез на грузовике в Ижевск.

Сумма ущерба составила 115 тысяч рублей. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.