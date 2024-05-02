Житель Тюменской области убил сына поленом | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 17:42 Житель Тюменской области убил сына поленом

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В Тюменской области правоохранители задержали жителя села Аксурка, который подозревается в убийстве родного сына. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Убийство произошло на веранде жилого года. Во время конфликта с родственником подозреваемый схватил полено и ударил им потерпевшего несколько раз по голове. От полученных травм сын скончался на месте.

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По факту случившегося проводится расследование. Правоохранители уже осмотрели место преступления.