Житель Тюменской области спас незнакомца при нападении пьяного мужчины с ножом

Житель Тюменской области спас человека от нападения с применением холодного оружия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В селе Нариманова произошел конфликт между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Один из них схватил кухонный нож и нанес другому удар в грудь.

Благодаря вмешательству случайного прохожего нападение не приобрело трагических последствий. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.