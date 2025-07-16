Житель Тюменской области спас незнакомца при нападении пьяного мужчины с ножом

Житель Тюменской области спас человека от нападения с применением холодного оружия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
В селе Нариманова произошел конфликт между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Один из них схватил кухонный нож и нанес другому удар в грудь.
Благодаря вмешательству случайного прохожего нападение не приобрело трагических последствий. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.
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