Житель Тюменской области получил восемь лет колонии за убийство приятеля из-за рюмки водки | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 12:50 Житель Тюменской области получил восемь лет колонии за убийство приятеля из-за рюмки водки

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В Тюменской области вынесли приговор жителю Исетского района по делу об убийстве. Его признали виновным в нападении на собутыльника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Установлено, что во время застолья фигурант поссорился с приятелем, так как тот хотел выпить его стопку водки. Злоумышленник ударил оппонента. Травма оказалась смертельной. Тогда мужчина и его брат завернули тело в ковер, после чего скинули в реку.

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Убийцу приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.