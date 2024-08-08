Житель Тюменской области получил 3,5 года исправительных работ по делу о смертельном ДТП

Ялуторовский суд вынес приговор жителю Тюменской области, причастному к смертельному ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Авария произошла в августе 2022 года на дороге Ялуторовск — Ярково. Фигурант, управляя тягачом Volvo, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Mitsubishi.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте от полученных травм. Водителю тягача назначили наказание в виде 3,5 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.