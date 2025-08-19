Житель Тюменской области погиб в ДТП на свердловской трассе

На трассе в Свердловской области произошла авария, унесшая жизнь 38-летнего водителя из Тюменской области. Его 33-летняя пассажирка попала в больницу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Урала.
По информации полицейских, происшествие случилось на шестом километре дороги Юшкова — Ядрышникова. Мужчина за рулем автомобиля Lada Priora выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
Инспекторы ДПС организовали проверку на месте аварии. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.
