Житель Тюменской области погиб при пожаре в селе Каменка

Один человек стал жертвой пожара в частном доме на территории Тюменской области. Происшествие случилось в ночь на 4 марта на Ирбитской улице в селе Каменка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.