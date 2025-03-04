Житель Тюменской области погиб при пожаре в селе Каменка

Один человек стал жертвой пожара в частном доме на территории Тюменской области. Происшествие случилось в ночь на 4 марта на Ирбитской улице в селе Каменка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, огонь повредил конструкции дома на площади 60 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 15 спасателей и пять единиц спецтехники.

В результате происшествия погиб местный житель, еще одни человек пострадал. Сейчас компетентные органы выясняют точные причины и обстоятельства случившегося.

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