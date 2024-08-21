Житель Тюменской области лишился части уха во время стрижки у барбера

Фото: Freepik

В Тобольске местный житель пришел подстричься в парикмахерскую и остался без части уха. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что во время стрижки барбер ножницами срезал мужчине часть уха. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Осмотрев пациента, врачи диагностировали ему резаную рану ушной раковины с дефектом кожи.

Судмедэксперты оценили травму как легкий вред здоровью. С этим заключением житель Тобольска отправился в суд, чтобы взыскать с барбера 100 тысяч рублей компенсации за физические и нравственные страдания.

В итоге суд обязал барбера выплатить раненому клиенту 60 тысяч рублей за моральный вред, а также 30 тысяч рублей за нарушение прав потребителя.

Ранее в пермской парикмахерской пенсионерку заставили подметать за собой. Как выяснилось, женщина отказалась доплачивать за стрижку.

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