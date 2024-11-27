Житель Тюменской области едва не погиб во время поножовщины в магазине

Поножовщина между пьяными посетителями магазина в Тюменской области едва не обернулась трагедией. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось в поселке Каскара. По версии следствия, между двумя покупателями торговой точки разгорелся конфликт. В ходе ссоры один из участников потасовки схватил нож и несколько раз ударил оппонента.

Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.