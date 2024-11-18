Житель Тюмени за рулем иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой в Иркутской области

Водитель автомобиля марки Honda Crider погиб при столкновении с большегрузом в Нижнеудинском районе Иркутской области. ДТП случилось на 1290-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Первомайский, пишет Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, днем 17 ноября 41-летний мужчина за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения для обгона и врезался в КамАЗ. Шофер легковушки скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Как выяснили местные СМИ, погибший был жителем Тюмени. Он занимался перегоном машин и ремонтом квартир.