Житель Тюмени за рулем иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой в Иркутской области

Водитель автомобиля марки Honda Crider погиб при столкновении с большегрузом в Нижнеудинском районе Иркутской области. ДТП случилось на 1290-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Первомайский, пишет Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По данным полицейских, днем 17 ноября 41-летний мужчина за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения для обгона и врезался в КамАЗ. Шофер легковушки скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
Как выяснили местные СМИ, погибший был жителем Тюмени. Он занимался перегоном машин и ремонтом квартир.
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