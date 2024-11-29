Житель Тюмени предстанет перед судом за продажу алкоголя детям

Уголовное дело, возбужденное в отношении 60-летнего жителя Тюмени, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в продаже алкоголя детям, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, в октябре 2024 года 13-летний подросток приобрел в магазине бутылку пива. Продавец, отпустивший товар, уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Теперь фигурант предстанет перед судом. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей. Мужчину также могут обязать посещать исправительные работы.
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