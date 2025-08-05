Житель Тюмени получил тюремный срок после случая с инспектором ГАИ

Во время празднования Дня Победы в Тюмени развернулась неприятная сцена, связанная с дорожным правонарушением. Сотрудники ГИБДД остановили 22-летнего местного жителя, который находился за рулем автомобиля Lada Priora, украшавшего флаги страны. Вместо предъявления необходимых документов инспектору, молодой человек предпочел резко тронуться с места, пытаясь таким образом убежать от правоохранительных органов, написал nashgorod.ru .

Преследуя водителя, полицейскому удалось зацепиться за дверь транспортного средства, и какое-то расстояние он был вынужден провести, свесившись наружу. Тюменец долго бежать не смог и вскоре оказался доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Дело рассматривалось судом довольно быстро — спустя чуть меньше месяца материалы поступили в судебное производство. Сегодня Центральным районным судом города Тюмени обвиняемый признан виновным в применении насилия против сотрудника государственной власти и осужден по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Мужчина получил реальный срок заключения продолжительностью три года в исправительном учреждении общего режима. Дополнительно ему запрещено в течение следующих двух лет осуществлять деятельность, связанную с управлением автотранспортом.