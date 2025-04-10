Житель Свердловской области стал жертвой ночного пожара в пятиэтажке
Смертельный пожар произошел ночью в поселке Малышева Свердловской области. Подробности сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, пламя охватило квартиру в пятиэтажном доме на улице Автомобилистов. Около 30 жильцов эвакуировались самостоятельно. Еще девять человек вывели из опасной зоны спасатели.
В полыхающем помещении погиб 46-летний хозяин квартиры. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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