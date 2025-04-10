Житель Свердловской области стал жертвой ночного пожара в пятиэтажке

Смертельный пожар произошел ночью в поселке Малышева Свердловской области. Подробности сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, пламя охватило квартиру в пятиэтажном доме на улице Автомобилистов. Около 30 жильцов эвакуировались самостоятельно. Еще девять человек вывели из опасной зоны спасатели.

В полыхающем помещении погиб 46-летний хозяин квартиры. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.