Житель Свердловской области предстанет перед судом за обман банков на 7,7 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении 42-летнего жителя Невьянска, направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Согласно данным надзорного ведомства, фигурант передал в несколько банков поддельные документы о своем доходе. В результате ему удалось получить более 7,7 миллиона рублей в кредит. Предполагаемый мошенник обналичил всю сумму, не собираясь ее возвращать.

В ближайшее время гражданин предстанет перед судом. Правоохранители устанавливают личность его подельника.