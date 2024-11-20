Житель Свердловской области получил 17 лет колонии за торговлю наркотиками

Суд вынес приговор жителю Свердловской области по делу о распространении наркотиков. Незаконную деятельность он вел с помощью интернет-магазина, сообщил TagilCity.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Установлено, что фигурант осуществлял поставки запрещенных веществ в сибирские и уральские города, а также Петербург. При задержании в Первоуральске у злоумышленника обнаружили более двух килограммов наркотических средств. Еще 30 килограммов нашли в съемной квартире мужчины.
Правоохранители изъяли содержимое из тайников-закладок, оставленных обвиняемым. Ему назначили наказание в виде 17 лет колонии.
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