Житель Свердловской области погиб в лобовом ДТП с КамАЗом

Смертельная авария с участием КамАЗа произошла накануне на 243-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель Lada во время выезда с технологического участка дороги не убедился в безопасности движения и столкнулся с грузовым автомобилем, двигающимся навстречу. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

По словам водителя КамАЗа, столкновения избежать не удалось даже при экстренном торможении.

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