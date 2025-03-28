Житель Свердловской области ответит в суде за убийство собутыльника поленом
Житель Ирбита Свердловской области предстанет перед судом по делу об убийстве. Подробности сообщил TagilCity.ru со ссылкой на данные СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с собутыльником. Мужчина вооружился поленом и стал избивать оппонента.
Пострадавший скончался от полученных травм. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.
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