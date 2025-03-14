Житель Свердловской области ответит в суде за мошенничество на 9,6 млн рублей

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Свердловской области, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в мошенничестве, сообщил TagilCity.ru.
По версии следствия, фигурант, являясь руководителем нескольких компаний, заключал договоры на поставку минерального сырья. На самом деле обязательства он исполнить не мог, а деньги тратил по своему усмотрению.
Сумма ущерба составила 9,6 миллиона рублей. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Гимн Украины — о смерти. Симоньян удивил текст нацсимвола
В МИД России назвали будущий статус Украины
В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту
«Владимир Полуукраинский». В Госдуме назвали имя Зеленского для истории
Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск
Редкие азиатские львы съели в Индии трех человек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте