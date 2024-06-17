Житель Ставропольского края сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21099 произошло накануне в ауле Шарахалсун Ставропольского края. Об этом рассказал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Мужчина за рулем отечественного авто наехал на пятилетнего ребенка, который в этот момент находился на обочине проезжей части. После ДТП водитель сразу же скрылся с места аварии.
Когда виновника ДТП нашли, он отказался проходить медосвидетельствование. Водителю грозит арест на срок до 15 суток.
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