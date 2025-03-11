Житель Саратовской области предстанет перед судом за угрозу убийством и кражу

В Татищевском районе Саратовской области начался судебный процесс над 39-летним местным жителем, обвиняемым в краже и угрозе убийством. Прокуратура региона сообщила, что первый инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда обвиняемый, вступив в конфликт со знакомым, угрожая ему ножом. Об этом написал «СарИнформ».
В следующем году он снова применил угрозы в отношении двух приятелей, демонстрируя бензопилу и шуруповерт. Затем в тот же день он украл у местной жительницы 65 тысяч рублей, которые сразу же потратил.
На основании этих событий против обвиняемого возбуждены дела по статье «Угроза убийством» и «Кража». Теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде.
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