Житель Саратовской области предстанет перед судом за угрозу убийством и кражу

В Татищевском районе Саратовской области начался судебный процесс над 39-летним местным жителем, обвиняемым в краже и угрозе убийством. Прокуратура региона сообщила, что первый инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда обвиняемый, вступив в конфликт со знакомым, угрожая ему ножом. Об этом написал «СарИнформ» .

В следующем году он снова применил угрозы в отношении двух приятелей, демонстрируя бензопилу и шуруповерт. Затем в тот же день он украл у местной жительницы 65 тысяч рублей, которые сразу же потратил.

На основании этих событий против обвиняемого возбуждены дела по статье «Угроза убийством» и «Кража». Теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде.