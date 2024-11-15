Житель Саратовской области попал под уголовную статью за незаконную вырубку пяти деревьев

В Саратовской области 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за сруб лесных насаждений. Происшествие случилось недалеко от села Студенка в Турковском районе, сообщает сайт «СарИнформ» со ссылкой на представителей прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в июле 2024 года подсудимый с использованием бензопилы спилил два дуба и три ясеня. Размер ущерба составил более 500 тысяч рублей.

Мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении и полностью компенсировал ущерб. По решению суда его приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в течение шести месяцев.