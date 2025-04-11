Житель Саратовской области получил семь лет колонии за гибель подростка в ДТП

Суд вынес приговор 56-летнему жителю Саратовской области, который устроил смертельное ДТП в Гагаринском районе. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что фигурант, не имея права управлять транспортом, сел за руль машины Chevrolet Niva. Следуя на высокой скорости, водитель сбил 14-летнего подростка, который шел вдоль трассы. Школьник скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемому назначили наказание в виде семи лет колонии. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.