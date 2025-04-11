Житель Саратовской области получил семь лет колонии за гибель подростка в ДТП

Суд вынес приговор 56-летнему жителю Саратовской области, который устроил смертельное ДТП в Гагаринском районе. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что фигурант, не имея права управлять транспортом, сел за руль машины Chevrolet Niva. Следуя на высокой скорости, водитель сбил 14-летнего подростка, который шел вдоль трассы. Школьник скончался на месте от полученных травм.
Обвиняемому назначили наказание в виде семи лет колонии. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.
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