Житель Саратовской области ответит в суде по делу об убийстве дочери любовницы из-за роллов

Материалы уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Энгельса направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в убийстве, сообщил « СарИнформ » со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Саратовской области.

Трагедия произошла в поселке Приволжский. По версии следствия, вечером 21 июня пенсионер распивал спиртное в компании 36-летней дочери своей любовницы. Женщина попросила дать деньги на роллы, однако мужчина ответил отказом. В результате разгорелся конфликт, обвиняемый схватил нож и ударил женщину.

Потерпевшая получила смертельные травмы. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.