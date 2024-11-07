Житель Саратовской области ответит в суде по делу об убийстве дочери любовницы из-за роллов

Материалы уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Энгельса направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в убийстве, сообщил «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Саратовской области.
Трагедия произошла в поселке Приволжский. По версии следствия, вечером 21 июня пенсионер распивал спиртное в компании 36-летней дочери своей любовницы. Женщина попросила дать деньги на роллы, однако мужчина ответил отказом. В результате разгорелся конфликт, обвиняемый схватил нож и ударил женщину.
Потерпевшая получила смертельные травмы. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
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