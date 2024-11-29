Житель Саратова попал под статью за легализацию дохода от продажи наркотиков

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Саратова. Его подозревают в распространении наркотиков и легализации преступного дохода. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант «отмывал» деньги, полученные от продажи запрещенных веществ, с помощью виртуальных средств. Он конвертировал криптовалюту на 1,5 миллиона рублей, а затем вывел сумму на свои счета.
Кроме того, в квартире мужчины обнаружили 40 граммов наркотика. Возбуждены уголовные дела.
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