Житель Санкт-Петербурга ответит в суде за пьяную стрельбу из аэрозольного пистолета

В Санкт-Петербурге 43-летний мужчина предстанет перед судом за стрельбу из аэрозольного пистолета в состоянии опьянения. В результате пострадал один человек, пишет сайт Neva.Today со ссылкой на представителей прокуратуры Северной столицы.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в июле этого года в Выборгском районе города. Фигурант возле одного из домов на проспекте Художников выстрелил в мужчину, который сидел на скамейке у подъезда.

Злоумышленник применил аэрозольный пистолет с сигнальным патроном. У потерпевшего зафиксировали травму лица.

Стрелок признал свою вину, но не смог вспомнить причину потасовки. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении легкого вреда здоровью.