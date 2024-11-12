Житель Санкт-Петербурга ответит в суде за пьяную стрельбу из аэрозольного пистолета

В Санкт-Петербурге 43-летний мужчина предстанет перед судом за стрельбу из аэрозольного пистолета в состоянии опьянения. В результате пострадал один человек, пишет сайт Neva.Today со ссылкой на представителей прокуратуры Северной столицы.
По данным правоохранителей, происшествие случилось в июле этого года в Выборгском районе города. Фигурант возле одного из домов на проспекте Художников выстрелил в мужчину, который сидел на скамейке у подъезда.
Злоумышленник применил аэрозольный пистолет с сигнальным патроном. У потерпевшего зафиксировали травму лица.
Стрелок признал свою вину, но не смог вспомнить причину потасовки. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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