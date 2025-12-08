Житель Сахалинской области сравнил землетрясение 8 декабря с июльским

Сегодня, 8 декабря, в Северо-Курильске Сахалинской области произошло землетрясение, которое заставило вспомнить о предыдущих сейсмособытиях. Местный житель Сергей поделился своими впечатлениями с сайтом телеканала « Звезда ».

Горожанин сравнил подземные толчки с теми, которые зафиксировали 30 июля 2025 года.

«Я находился на вахте, когда начало трясти. Первоначально были вибрации, а потом начало конкретно шатать», — отметил местный житель.

Напомним, июльское землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Некоторые люди получили травмы, выбегая на улицы.