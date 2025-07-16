Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за смертельное ДТП в Кузбассе

Житель Ростова-на-Дону ответит перед законом за гибель мужчины в ДТП на территории Кемеровской области. Фигуранту предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным ведомства, в феврале текущего года на трассе Р255 «Сибирь» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Водитель фуры MAN, направлявшийся в сторону Кемерова, не принял во внимание погодные условия, из-за чего врезался в металлическое ограждение. Потеряв контроль над машиной, он выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом.

В результате ДТП 28-летний шофер второго большегруза от тяжелых травм погиб на месте. Уголовное дело передали в Тяжинский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.