Житель Ростова-на-Дону погиб под колесами пассажирского поезда

В Ростовской области на перегоне Ростов-Товарная — Развилка произошла трагедия: под пассажирский поезд попал 38-летний житель Ростова-на-Дону. Об этом сообщил сайт «АБН24» .

По опубликованным данным, когда сигнал о происшествии поступил в дежурную часть, на место прибыли следственно-оперативная группа и транспортная полиция. Специалисты зафиксировали обстоятельства, опросили очевидцев и установили личность погибшего.

По предварительной информации, мужчина нарушил правила нахождения на железнодорожных объектах и оказался на путях в момент движения поезда. Машинист не смог предотвратить столкновение.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося и проверяют состояние мужчины перед выходом на рельсы.