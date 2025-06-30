Житель Псковской области погиб на КАД в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия на КАД. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На 54-м километре кольцевой автодороги 33-летний автомобилист, управлявший транспортным средством Suzuki SX4, сбил 61-летнего мужчину из Псковской области. Пострадавший вышел на обочину после аварии из кабины своего грузовика Volvo.
К большому сожалению, водитель большегруза скончался на месте происшествия. Ведется выяснение всех деталей случившегося.
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