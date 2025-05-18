Житель Прикамья получил 13 лет тюрьмы за убийство подруги

Пара выпивала вместе, когда между ними вспыхнул конфликт. Как сообщила пресс-служба Пермского краевого суда, мужчина признал свою вину, но при этом заявил, что подруга в разгар ссоры сама предложила ему ее убить. Тогда он схватил нож и ударил ее в шею. После этого он вызвал скорую помощь, но медики не смогли спасти пострадавшую.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Мужчина пытался обжаловать приговор, ссылаясь на то, что не пытался скрыться от правосудия и извинился перед родными погибшей. Однако решение суда осталось неизменным.