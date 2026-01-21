Житель Петербурга украл миллион рублей у посетителя бара на Невском проспекте

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в крупной краже. Происшествие случилось 11 января в одном из баров на Невском проспекте. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
По информации правоохранителей, преступник украл деньги из куртки 43-летнего мужчины. Подозреваемым оказался 48-летний безработный из Приморского района. Его задержали 19 января на проспекте Королева.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
