Житель Петербурга стал жертвой квартирного пожара во Фрунзенском районе

Смертельный пожар произошел во Фрунзенском районе Петербурга. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, огонь охватил кухню квартиры в доме на Загребском бульваре. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.

При ликвидации возгорания специалисты обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Организована проверка.