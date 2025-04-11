Житель Петербурга стал жертвой квартирного пожара во Фрунзенском районе
Смертельный пожар произошел во Фрунзенском районе Петербурга. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, огонь охватил кухню квартиры в доме на Загребском бульваре. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.
При ликвидации возгорания специалисты обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Организована проверка.
В МВД раскрыли необычные мошеннические схемы для кражи данных
Дрон ВСУ атаковал пенсионерку в Дзержинске
«Рекордные 130 дней». Врачи удалили американке пересаженную свиную почку
Умер режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф
В Киеве прогремели взрывы
Более 700 петербуржцев вызвались переносить жаб через дорогу
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте