Житель Петербурга стал фигурантом дела о поджоге ночного приюта для нуждающихся

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Петербурга по делу о вандализме. Подробности сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По данным ведомства, фигурант намеренно устроил пожар у входа в благотворительное учреждение, предоставляющее временное убежище бездомным. Мужчина поджег мусорный пакет и оставил его у дверей приюта.

Сотрудники быстро отреагировали на возгорание и ликвидировали его до прибытия спасателей. Подозреваемый признался, что поступок был хулиганским актом без личных претензий. Возбуждено уголовное дело.