Житель Петербурга предстанет перед судом за мошенничество с иномаркой друга

Уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего жителя Петербурга, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в мошенничестве с машиной друга, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Согласно данным ведомства, весной 2023 года фигурант одолжил у приятеля Ford Focus. Впоследствии владелец иномарки отправился в путешествие, а его предприимчивый товарищ передал легковушку с документами бывшей супруге. Он также помог женщине оформить право собственности.

Петербуржец признался, что решился на такой шаг из-за нежелания отдавать бывшей возлюбленной семейный BMW.