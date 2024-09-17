Житель Петербурга предстанет перед судом за мошенничество с иномаркой друга

Уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего жителя Петербурга, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в мошенничестве с машиной друга, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Согласно данным ведомства, весной 2023 года фигурант одолжил у приятеля Ford Focus. Впоследствии владелец иномарки отправился в путешествие, а его предприимчивый товарищ передал легковушку с документами бывшей супруге. Он также помог женщине оформить право собственности.
Петербуржец признался, что решился на такой шаг из-за нежелания отдавать бывшей возлюбленной семейный BMW.
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