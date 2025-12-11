Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу смартфона

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинение против 36-летнего местного жителя по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Об этом сообщила vecherka-spb.ru .

Согласно материалам дела, 14 октября 2025 года мужчина вырвал из рук жертвы смартфон стоимостью 54 тысячи рублей рядом с домом на проспекте Большевиков и попытался скрыться.

После кражи он сменил одежду, спрятал устройство в квартире, выключил телефон, извлек сим-карту и сбросил настройки аппарата. Однако полиция оперативно задержала подозреваемого.

Смартфон был изъят и возвращен владельцу. Уголовное дело передано в Невский районный суд для рассмотрения.