Житель Петербурга предстанет перед судом после стрельбы на улице

В Петербурге суд рассмотрит дело местного жителя, который начал стрельбу после конфликта из-за парковки автомобиля на тротуаре. Об этом написал «Петроград» .

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, мужчина оставил арендованный автомобиль на пешеходной зоне, что вызвало недовольство у прохожих. Одна из женщин сделала водителю замечание, но тот отреагировал агрессивно, начав оскорблять ее. Затем в конфликт вмешался другой прохожий, гуляющий с собакой. После его замечания автомобилист достал травматическое оружие и трижды выстрелил в его сторону. К счастью, никто не получил ранений.

Уголовное дело передано в Калининский районный суд для дальнейшего разбирательства. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением оружия».