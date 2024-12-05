Житель Петербурга попал под статью за то, что сдал ценные вещи экс-возлюбленной в ломбард

Стражи порядка привлекут к уголовной ответственности 25-летнего жителя Санкт-Петербурга, который сдал в ломбард ценные вещи бывшей возлюбленной. Мужчина пошел на преступление ради мести, пишет сайт Neva.today со ссылкой на представителей прокуратуры Северной столицы.

Следователи установили, что в период с 17 октября по 4 ноября фигурант похитил у девушки робот-пылесос, ноутбук и монитор, который ей подарил отец. Злоумышленник сдал технику в ломбард. Общая сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили дело о краже с причинением значительного ущерба. Вскоре мужчина ответит за свои действия перед судом.