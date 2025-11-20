Житель Петербурга получил семь лет колонии за драку со смертельным исходом

В апреле 2025 года на улице Бухарестской произошел инцидент, в результате которого один человек погиб. По данным пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, конфликт возник внезапно, и его причины неизвестны. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Обвиняемый нанес противнику удар ногой, а затем дважды ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал на асфальт и ударился головой. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и он скончался на месте.

Нападавшего обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение. Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.