Житель Петербурга получил более 6,5 года лишения свободы за попытку убийства свояка

В Петербурге мужчина получил более 6,5 года лишения свободы за попытку убийства свояка на Ушаковской набережной. Об этом написала Neva.Today .

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, в ночь на 20 марта 2025 года пьяный мужчина поругался с возлюбленным сестры своей жены и выстрелил в него из травматического пистолета. Пули попали потерпевшему в голову, шею, грудь и спину. Затем подсудимый убежал, думая, что довел замысел до конца.

Пострадавшего госпитализировали, он выжил. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурант вину не признал, заявив: «Не хотел убивать тестя».

Суд признал мужчину виновным и дал ему 6 лет и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также осужденного обязали выплатить потерпевшему 360 179,40 рублей.