Житель Петербурга получил 10 лет тюрьмы за убийство друга детства

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который убил друга детства в ресторане на Московском проспекте. Об этом написало издание «Мойка 78» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Гособвинитель требовал 15 лет заключения, однако адвокат просил учесть смягчающие вину обстоятельства, сообщив, что у обвиняемого есть несовершеннолетние дети.

Убийство произошло вечером 18 марта этого года. Обвиняемый совершил шесть выстрелов из пистолета ТТ в друга на глазах у сотрудников и посетителей заведения. Затем он сел за стол, допил кофе и стал ждать полицию.