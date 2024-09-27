Житель Петербурга подвел друга под уголовное дело, чтобы улучшить отношения с девушкой

В Петербурге прошел суд над двумя петербуржцами, одного из которых обвинили в угрозе убийством, другого — в организации и подстрекательстве в совершении угрозы убийством. Об этом сообщили СМИ .

Для улучшения отношений с девушкой мужчина решил подстроить нападение. В один день во время прогулки с подругой по улице к ним подбежал «неизвестный» и, приставив к горлу девушки нож, потребовал денег. После того, как от налетчика удалось отбиться, потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы.

Парень девушки отделался штрафом в размере 75 тысяч рублей. В отношении нападавшего девушка затребовала компенсацию морального и материального вреда в размере 1,7 миллиона рублей. Иск пока не был удовлетворен.