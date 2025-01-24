Житель Петербурга лишился Ford Mustang за 5 млн рублей в результате кражи
Житель Невского района Петербурга подал заявление в полицию о краже автомобиля Ford Mustang, стоимость которого составляет пять миллионов рублей. Основным подозреваемым оказался молодой человек, который ранее продал потерпевшему эту машину. Об этом сообщила Neva.Today.
Предварительная информация указывает на то, что знакомый заявителя взял машину якобы для ремонта.
Подозреваемый продал автомобиль заявителю в августе 2024 года недалеко от станции метро «Пролетарская». Спустя какое-то время он утверждал, что автомобилю необходим косметический ремонт. В октябре подозреваемый прибыл в автосервис, чтобы забрать транспортное средство, но сотрудники сказали, что машина уехала в неизвестном направлении. После этого потерпевший выяснил, что автомобиль снят с регистрации.
Последний раз машину видели 17 октября в поселке Лисий Нос. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.