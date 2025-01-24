Житель Петербурга лишился Ford Mustang за 5 млн рублей в результате кражи

Житель Невского района Петербурга подал заявление в полицию о краже автомобиля Ford Mustang, стоимость которого составляет пять миллионов рублей. Основным подозреваемым оказался молодой человек, который ранее продал потерпевшему эту машину. Об этом сообщила Neva.Today .

Предварительная информация указывает на то, что знакомый заявителя взял машину якобы для ремонта.

Подозреваемый продал автомобиль заявителю в августе 2024 года недалеко от станции метро «Пролетарская». Спустя какое-то время он утверждал, что автомобилю необходим косметический ремонт. В октябре подозреваемый прибыл в автосервис, чтобы забрать транспортное средство, но сотрудники сказали, что машина уехала в неизвестном направлении. После этого потерпевший выяснил, что автомобиль снят с регистрации.

Последний раз машину видели 17 октября в поселке Лисий Нос. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.