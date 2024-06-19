Житель Пермского края убил знакомого из-за электронной сигареты и отправился в колонию на 9 лет

В Пермском крае суд вынес приговор 18-летнему юноше, который расправился со знакомым из-за электронной сигареты. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Прикамью.

Преступление произошло еще в декабре 2023 года в Очере. Молодой человек убил знакомого мужчину, когда тот не поделился с ним вейпом. Ранее он уже имел судимость за угоны автомобилей в несовершеннолетнем возрасте.

Пермяка признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Он будет отбывать его в колонии строго режима.

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