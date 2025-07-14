Житель Пермского края стал жертвой пожара из-за неосторожного курения

Смертельный пожар произошел в частном доме на территории деревни Баранята Ильинского района. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на министерство территориальной безопасности Пермского края.
Пламя распространилось на площади 108 квадратных метров. В полыхающем помещении погиб мужчина. По информации ведомства, причиной трагедии стала неосторожность владельца дома при курении. Проводится проверка.
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