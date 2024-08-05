Житель Пермского края спас соседку из полыхающего частного дома

Мощный пожар охватил частный дом в деревне Кузьмино Пермского края. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил properm.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации ведомства, пламя распространилось на площади 42 квадратных метра. В ликвидации огня были задействованы 11 спасателей и четыре единицы техники.

Женщину, находившуюся в горящем строении, до прибытия специалистов вывел на свежий воздух сосед. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

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