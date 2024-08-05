Житель Пермского края спас соседку из полыхающего частного дома
Мощный пожар охватил частный дом в деревне Кузьмино Пермского края. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил properm.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации ведомства, пламя распространилось на площади 42 квадратных метра. В ликвидации огня были задействованы 11 спасателей и четыре единицы техники.
Женщину, находившуюся в горящем строении, до прибытия специалистов вывел на свежий воздух сосед. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
«Нужно читать между строк». Продюсер — об истинном отношении Пугачевой к России
Областной турнир по воркауту среди молодежи прошел в Дмитрове
Темпы капремонта и строительства школ в Щелкове проверят на этой неделе
Воронежский губернатор пообещал оказать любую помощь жителям Курской области
Брат погибшего после ДТП с поездом водителя грузовика рассказал о его смерти
Свыше 14 тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала лета
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте