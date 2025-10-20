Житель Пермского края придумал историю о нападении и попал под следствие

В Краснокамске (Пермский край) местный житель придумал историю о нападении и попал под следствие. Об этом написал URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Прикамью.

Мужчина сообщил в правоохранительные органы о том, что неизвестные ограбили его квартиру и украли 5000 рублей. Сотрудники МВД предупредили заявителя о последствиях за ложный вызов по статье 306 УК РФ, однако это не изменило позицию краснокамца, который продолжил настаивать на своем.

В результате выдумщика самого привлекли к ответственности за преднамеренное предоставление ложной информации об уголовном преступлении.