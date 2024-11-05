Житель Пермского края предстанет перед судом за незаконную рубку леса на 400 тысяч рублей

Житель Пермского края ответит в суде за нелегальную рубку леса возле поселка Юго-Камский. Подозреваемого удалось задержать благодаря бдительному сотруднику лесничества. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, мужчина заготавливал деревья пород береза и осина, не имея соответствующих разрешительных документов. В период с мая по июнь 2024 года фигурант нанес ущерб на более 400 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
Детскую музыкальную школу в Дубне отремонтируют к сентябрю 2025 года
Посла в какаху заметили на встрече с Путиным
Выставка авторских игрушек прошла в Мытищах
Вокалисты из Павловского Посада стали победителями фестиваля в Белоруссии
Российские ноутбуки захватывают рынок. Вырастут ли они в цене?
Еще 1,2 тысячи компаний получили поддержку подмосковного Фонда ВЭД за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте