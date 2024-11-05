Житель Пермского края предстанет перед судом за незаконную рубку леса на 400 тысяч рублей

Житель Пермского края ответит в суде за нелегальную рубку леса возле поселка Юго-Камский. Подозреваемого удалось задержать благодаря бдительному сотруднику лесничества. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, мужчина заготавливал деревья пород береза и осина, не имея соответствующих разрешительных документов. В период с мая по июнь 2024 года фигурант нанес ущерб на более 400 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.